Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 20, em Franca:

Nome: Geraldo Mendes Barbosa

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista

Horário previsto do sepultamento: 17h

Nome: Domingo Ribeiro de Souza

Idade: 85 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h