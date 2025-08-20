Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 20, em Franca:
Nome: Geraldo Mendes Barbosa
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 17h
Nome: Domingo Ribeiro de Souza
Idade: 85 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Aloísio de Oliveira
Idade: 70 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
