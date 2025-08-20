'Cidade Angels' ensina crianças a salvarem vidas em caso de AVC

O Programa Cidade Angels, uma parceria entre as secretarias de Saúde e Educação de Franca, continua pelas escolas municipais nesta semana. A iniciativa, que capacita alunos dos terceiros anos para identificar os sinais de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), tem atividades programadas para esta quarta-feira, 20, e quinta-feira, 21.

O objetivo é transformar as 686 crianças participantes em multiplicadoras de um conhecimento que pode salvar vidas. Durante os encontros, profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ensinam, de forma lúdica, os três principais sinais do AVC e a importância de acionar o serviço de emergência imediatamente.

“Com a presença do Samu, isso ganha ainda mais força. As crianças transmitem o conhecimento adquirido às famílias e cria-se uma rede de apoio”, disse a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas.