20 de agosto de 2025
SEGURANÇA

Calçada Segura constrói 1,5 km quilômetros de passeios em 2025

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Trabalho na rua Edison Baptista Barreto, na região da Vila Santa Terezinha e Parque do Horto
Trabalho na rua Edison Baptista Barreto, na região da Vila Santa Terezinha e Parque do Horto

O Programa Calçada Segura, da Prefeitura de Franca, segue avançando por diversos bairros, com o objetivo de proporcionar mais segurança aos pedestres. Somente neste ano, a iniciativa já construiu 2.928 m² de novos passeios, o que equivale a mais de 1,5 quilômetro de extensão de calçadas revitalizadas.

Nesta semana, as equipes de trabalho se concentram na rua Edison Baptista Barreto, na região da Vila Santa Terezinha e Parque do Horto, onde estão sendo realizados os serviços de terraplanagem e compactação do solo para a futura concretagem.

Desde o início do ano, o programa já contemplou importantes vias em bairros de todas as regiões da cidade. Entre os locais atendidos estão o Jardim Aeroporto II, Jardim Paulista, Vila Exposição e Jardim Cambuí, além de outras ruas na própria Vila Santa Terezinha.

