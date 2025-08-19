Câmara 'sepulta' Emdef e aprova R$ 5,6 milhões de repasses

A Câmara Municipal de Franca aprovou, em segunda votação, a extinção da Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca). Ainda na sessão ordinária desta terça-feira, 19, os vereadores também deram aval a quatro projetos de lei que somam R$ 5.677.097,12, destinados a cirurgias eletivas, ao programa Moradia Primeiro, à Feira da Fraternidade e a outros setores da cidade.

Emdef

Os vereadores aprovaram o projeto de lei do prefeito Alexandre Ferreira (MDB) que extingue a Emdef. A proposta, confirmada em segunda votação, estabelece que a autarquia poderá ser totalmente ou parcialmente incorporada pela Prefeitura, conforme a complexidade dos contratos e obrigações em andamento.

Os serviços atualmente administrados pela Emdef, como os terminais de ônibus, transporte coletivo, obras civis e a pedreira municipal, passariam a ser responsabilidade de secretarias municipais, entre elas as de Inovação e Desenvolvimento, de Segurança e de Infraestrutura.

Regimes de urgência