Motociclista fica ferido após carro avançar 'pare' em Franca

Um motociclista de 44 anos ficou ferido na tarde desta terça-feira, 19, ao ser atingido por um carro que desrespeitou o sinal de "pare". O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Concórdia e João Batista Borges, no Residencial Nosso Lar, próximo ao Parque dos Pinhais, na região Norte de Franca.

A vítima descia pela rua Concórdia quando foi surpreendida pelo motorista do carro que estava na rua João Batista Borges e desrespeitou a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura no braço, além de escoriações e ferimentos no rosto.