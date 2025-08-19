19 de agosto de 2025
COLISÃO

Motociclista fica ferido após carro avançar 'pare' em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
Sampi/Franca
Vítima sendo socorrida após colisão em Franca
Vítima sendo socorrida após colisão em Franca

Um motociclista de 44 anos ficou ferido na tarde desta terça-feira, 19, ao ser atingido por um carro que desrespeitou o sinal de "pare". O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Concórdia e João Batista Borges, no Residencial Nosso Lar, próximo ao Parque dos Pinhais, na região Norte de Franca.

A vítima descia pela rua Concórdia quando foi surpreendida pelo motorista do carro que estava na rua João Batista Borges e desrespeitou a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura no braço, além de escoriações e ferimentos no rosto.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros estava próxima do local e prestou os primeiros atendimentos. Na sequência, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e socorreu o motociclista à Santa Casa de Franca.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. O motorista do carro não se feriu.

