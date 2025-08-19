19 de agosto de 2025
ACIDENTE

Homem atravessa avenida e é atropelado em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Socorristas do Samu, com apoio de enfermeiros, realizando atendimento
Socorristas do Samu, com apoio de enfermeiros, realizando atendimento

Um homem ficou em estado grave após ser atropelado por um carro na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, em Franca, na manhã desta terça-feira, 19.

Segundo testemunhas, o homem estava aparentemente embriagado e deitado na esquina. Ele se levantou e, com dificuldades, atravessou a avenida repentinamente.

O motorista que descia a avenida, sentido Centro, não conseguiu desviar e atropelou o homem, que, com o impacto, foi arremessado.

A vítima sofreu fratura na perna e escoriações na cabeça. O homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e seu estado era considerado grave.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

