Homem atravessa avenida e é atropelado em Franca

Um homem ficou em estado grave após ser atropelado por um carro na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, em Franca, na manhã desta terça-feira, 19.

Segundo testemunhas, o homem estava aparentemente embriagado e deitado na esquina. Ele se levantou e, com dificuldades, atravessou a avenida repentinamente.

O motorista que descia a avenida, sentido Centro, não conseguiu desviar e atropelou o homem, que, com o impacto, foi arremessado.