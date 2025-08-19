Homem atravessa avenida e é atropelado em Franca

Um homem ficou em estado grave após ser atropelado por um carro na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, em Franca, na manhã desta terça-feira, 19.
Segundo testemunhas, o homem estava aparentemente embriagado e deitado na esquina. Ele se levantou e, com dificuldades, atravessou a avenida repentinamente.
O motorista que descia a avenida, sentido Centro, não conseguiu desviar e atropelou o homem, que, com o impacto, foi arremessado.
A vítima sofreu fratura na perna e escoriações na cabeça. O homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e seu estado era considerado grave.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.