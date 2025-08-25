25 de agosto de 2025
MÚSICA

Clube dos Bagres lança álbum '1953 começou quinta-feira'

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A obra traz marcas das vivências em Franca e no interior paulista
A obra traz marcas das vivências em Franca e no interior paulista

A banda francana Clube dos Bagres lançou, no dia 10 de agosto, seu terceiro disco, intitulado “1953 começou quinta-feira”. O novo trabalho marca uma fase distinta do grupo, unindo poesia e música em uma sonoridade original.

O álbum conta com a parceria do artista plástico Antônio Ewbank, que assina as letras ao lado de Bruno Morabati. As faixas transitam entre reflexões existenciais, relatos do cotidiano e experiências de caráter transcendental, em uma narrativa que combina lirismo e densidade.

A obra traz marcas das vivências em Franca e no interior paulista, segundo o grupo.

Com o lançamento de “1953 começou quinta-feira”, o Clube dos Bagres reafirma sua identidade artística e projeta o nome de Franca para outros palcos e plataformas digitais. O disco será acompanhado por uma série de clipes semanais no YouTube, iniciada no dia 10 de agosto.

