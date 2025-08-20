Pensando Bem Além movimenta Franca com histórias inspiradoras

A cidade de Franca recebe neste sábado, 23, a segunda edição do "Pensando Bem Além", um evento de destaque na área de marketing e empreendedorismo. A programação vai das 13h às 22h, no Espaço Cedro, e deve reunir mais de 400 pessoas.

Além de palestras e painéis inspiradores, o encontro contará com networking, podcast ao vivo, open food, open bar, espaço kids e show musical. Os ingressos estão à venda no site doity.com.br/pensando-bem-alem .