Pensando Bem Além movimenta Franca com histórias inspiradoras

A cidade de Franca recebe neste sábado, 23, a segunda edição do "Pensando Bem Além", um evento de destaque na área de marketing e empreendedorismo. A programação vai das 13h às 22h, no Espaço Cedro, e deve reunir mais de 400 pessoas.
Além de palestras e painéis inspiradores, o encontro contará com networking, podcast ao vivo, open food, open bar, espaço kids e show musical. Os ingressos estão à venda no site doity.com.br/pensando-bem-alem.
Com o tema “Inspire, Resista e Colabore”, o evento foi pensado para dar voz a empreendedores de diferentes segmentos, incentivando conexões e trocas de experiências em um ambiente leve e descontraído.
Ao todo, serão 20 empreendedores no palco, como Elton Menedez (Grupo Espina), Elisângela Ângelo de Souza (Sr. Creme Sorvetes), Ana Márcia Pini (Escola Vivenda) e representantes do Grupo Mulheres do Brasil.
Três blocos temáticos
As apresentações serão divididas em três momentos:
Inspire: contará histórias reais de conquistas, dificuldades e recomeços. Entre os participantes estão Thiago Alcântara (Amazônia Power), André Paludeto e Guilherme Pugina (Brodi’s Restaurante e Choperia), Fernanda Haber (Espaço Vida), Verônica Soares (Auditive), Rodolffo Neto (Pensando Bem Agência) e Elton Menedez (Grupo Espina).
Resista: vai reunir empreendedores com mais de 10 anos de mercado, que compartilharão experiências de crises e reinvenções. Estão confirmados Igor Soares (Hamburgueria Alameda), Elizângela Resende (MG Ateliê), Taigon Veiga (Couro & Arte), Marina Vidal Ribeiro e José Domingos Ribeiro (Sapucaia Paisagismo) e Elisângela Ângelo de Souza (Sr. Creme Sorvetes).
Colabore: destacará a força das conexões e da gestão compartilhada, com nomes como Elder Moscardini Filho (Cafeteria Moscardini), Giordana Garcia (Pensando Bem Agência), Kelly Matias e Lilian Gomes (Grupo Mulheres do Brasil), Leandro Carrijo (Capitão Prime e Fest Bar), Rodrigo Carvalho (Irroba) e Ana Márcia Pini (Escola Vivenda).
Conteúdo extra
O público também poderá acompanhar a gravação do podcast Pensando Bem Além ao vivo, com direito a cortes simultâneos para redes sociais. A apresentação será de Ju Faleiros, Guilherme Artiles, Eliane Sanches Querino e Claudia Palermo.
A parte musical ficará por conta da banda Endorfina, que encerra o evento durante o happy hour. Para completar, o público terá acesso a open food e open bar durante toda a programação, com direito a coffee break, pitch gastronômico e coquetel no encerramento.
Já para os pais que quiserem participar com tranquilidade, haverá um Espaço Kids by Pindorama, com atividades lúdicas e educativas para crianças de até 12 anos, monitoradas durante todo o evento.
Realizado pela agência de marketing Pensando Bem, dos sócios Rodolffo Neto e Giordana Garcia, o evento busca consolidar Franca como referência em inovação, empreendedorismo e colaboração.
Serviço
2ª edição do Pensando Bem Além
Data: sábado, 23 de agosto
Horário: das 13h às 22h
Local: Espaço Cedro – Av. Presidente Vargas, 3630, Jardim Éden – Franca/SP
Ingressos: doity.com.br/pensando-bem-alem
Programação
13h – Credenciamento e welcome drink
13h às 22h – Espaço Kids com monitores especializados
13h30 – Podcast Pensando Bem Além ao vivo
14h15 – Bloco Inspire: histórias de conquistas e recomeços
15h45 – Coffee break
16h15 – Bloco Resista: crises, mudanças e reinvenções
17h30 – Pitch Gastronômico
18h00 – Bloco Colabore: a força das conexões
20h00 – Happy hour com coquetel e show da banda Endorfina
