20 de agosto de 2025
EMPREENDEDORISMO

Pensando Bem Além movimenta Franca com histórias inspiradoras

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Evento é voltado para a área de marketing e empreendedorismo
Evento é voltado para a área de marketing e empreendedorismo

A cidade de Franca recebe neste sábado, 23, a segunda edição do "Pensando Bem Além", um evento de destaque na área de marketing e empreendedorismo. A programação vai das 13h às 22h, no Espaço Cedro, e deve reunir mais de 400 pessoas.

Além de palestras e painéis inspiradores, o encontro contará com networking, podcast ao vivo, open food, open bar, espaço kids e show musical. Os ingressos estão à venda no site doity.com.br/pensando-bem-alem.

Com o tema “Inspire, Resista e Colabore”, o evento foi pensado para dar voz a empreendedores de diferentes segmentos, incentivando conexões e trocas de experiências em um ambiente leve e descontraído.

Ao todo, serão 20 empreendedores no palco, como Elton Menedez (Grupo Espina), Elisângela Ângelo de Souza (Sr. Creme Sorvetes), Ana Márcia Pini (Escola Vivenda) e representantes do Grupo Mulheres do Brasil.

Três blocos temáticos

As apresentações serão divididas em três momentos:

Inspire: contará histórias reais de conquistas, dificuldades e recomeços. Entre os participantes estão Thiago Alcântara (Amazônia Power), André Paludeto e Guilherme Pugina (Brodi’s Restaurante e Choperia), Fernanda Haber (Espaço Vida), Verônica Soares (Auditive), Rodolffo Neto (Pensando Bem Agência) e Elton Menedez (Grupo Espina).

  • Resista: vai reunir empreendedores com mais de 10 anos de mercado, que compartilharão experiências de crises e reinvenções. Estão confirmados Igor Soares (Hamburgueria Alameda), Elizângela Resende (MG Ateliê), Taigon Veiga (Couro & Arte), Marina Vidal Ribeiro e José Domingos Ribeiro (Sapucaia Paisagismo) e Elisângela Ângelo de Souza (Sr. Creme Sorvetes).

  • Colabore: destacará a força das conexões e da gestão compartilhada, com nomes como Elder Moscardini Filho (Cafeteria Moscardini), Giordana Garcia (Pensando Bem Agência), Kelly Matias e Lilian Gomes (Grupo Mulheres do Brasil), Leandro Carrijo (Capitão Prime e Fest Bar), Rodrigo Carvalho (Irroba) e Ana Márcia Pini (Escola Vivenda).

    • Conteúdo extra

    O público também poderá acompanhar a gravação do podcast Pensando Bem Além ao vivo, com direito a cortes simultâneos para redes sociais. A apresentação será de Ju Faleiros, Guilherme Artiles, Eliane Sanches Querino e Claudia Palermo.

    A parte musical ficará por conta da banda Endorfina, que encerra o evento durante o happy hour. Para completar, o público terá acesso a open food e open bar durante toda a programação, com direito a coffee break, pitch gastronômico e coquetel no encerramento.

    Já para os pais que quiserem participar com tranquilidade, haverá um Espaço Kids by Pindorama, com atividades lúdicas e educativas para crianças de até 12 anos, monitoradas durante todo o evento.

    Realizado pela agência de marketing Pensando Bem, dos sócios Rodolffo Neto e Giordana Garcia, o evento busca consolidar Franca como referência em inovação, empreendedorismo e colaboração.

    Serviço
    2ª edição do Pensando Bem Além
    Data: sábado, 23 de agosto
    Horário: das 13h às 22h
    Local: Espaço Cedro – Av. Presidente Vargas, 3630, Jardim Éden – Franca/SP
    Ingressos: doity.com.br/pensando-bem-alem

    Programação
    13h – Credenciamento e welcome drink
    13h às 22h – Espaço Kids com monitores especializados
    13h30 – Podcast Pensando Bem Além ao vivo
    14h15 – Bloco Inspire: histórias de conquistas e recomeços
    15h45 – Coffee break
    16h15 – Bloco Resista: crises, mudanças e reinvenções
    17h30 – Pitch Gastronômico
    18h00 – Bloco Colabore: a força das conexões
    20h00 – Happy hour com coquetel e show da banda Endorfina

