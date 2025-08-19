Tempo para debate gera confusão na Câmara: 'Não precisa gritar'

“Temos todo o tempo do mundo”. Ao contrário do que a banda Legião Urbana cantava em “Tempo Perdido” (1986), a Câmara Municipal de Franca parece correr contra o tempo - caso contrário, gera discussão.

Na sessão ordinária desta terça-feira, 19, três vereadores protagonizaram um debate sobre a escassez de tempo para discutir a questão dos moradores de rua - um tema levado por um munícipe durante a Tribuna Livre.

Enquanto Gilson Pelizaro (PT) defendia a importância do tema, argumentando que no passado já houve exceções para debates, Marcelo Tidy (MDB) insistia na necessidade de seguir o regimento da Casa, e o presidente Daniel Bassi (PSD) teve de interromper os trabalhos após a discussão esquentar no plenário.