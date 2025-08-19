Prefeitura abre licitação da Expoagro 2026; evento será em maio

A Prefeitura de Franca anunciou no Diário Oficial desta terça-feira, 19, a abertura da licitação para a 55ª Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca). O evento está previsto para acontecer de 14 a 24 de maio de 2026, mantendo a tradição de ser realizado neste mês.

De acordo com a publicação, o edital completo será disponibilizado nesta quarta-feira, 20. As empresas interessadas deverão apresentar suas propostas até as 9h30 do dia 18 de setembro. Em seguida, ocorrerá a abertura dos envelopes. Vencerá a disputa a empresa que apresentar o maior lance para realizar a festa.

Comissão organizadora

No início de agosto, a Prefeitura já havia divulgado os nomes da comissão organizadora da festa. A presidência ficou a cargo da secretária Municipal de Inovação e Desenvolvimento, Lucimara de Oliveira Correia do Prado. O grupo reúne representantes de várias secretarias e setores:

Secretaria de Inovação e Desenvolvimento: Fábio de Salles Meirelles Neto e Karla Regina Oliveira de Paula

Licitações: César Carrijo Borges

Meio Ambiente: Samuel Paschoal Duarte

Segurança: Maurício Gonçalves da Rocha

Finanças: Manoel Ambrósio de Souza

Esporte e Cultura: Adriano Tolentino de Oliveira

Infraestrutura: Samuel Gonçalves Lima

Vigilância Sanitária: Caio César Corgosinho de Carvalho

Fiscal Administrativo: Fábio Alexandre Moreira

Sem edição artística em 2025

Neste ano