Prefeitura abre licitação da Expoagro 2026; evento será em maio

A Prefeitura de Franca anunciou no Diário Oficial desta terça-feira, 19, a abertura da licitação para a 55ª Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca). O evento está previsto para acontecer de 14 a 24 de maio de 2026, mantendo a tradição de ser realizado neste mês.
De acordo com a publicação, o edital completo será disponibilizado nesta quarta-feira, 20. As empresas interessadas deverão apresentar suas propostas até as 9h30 do dia 18 de setembro. Em seguida, ocorrerá a abertura dos envelopes. Vencerá a disputa a empresa que apresentar o maior lance para realizar a festa.
Comissão organizadora
No início de agosto, a Prefeitura já havia divulgado os nomes da comissão organizadora da festa. A presidência ficou a cargo da secretária Municipal de Inovação e Desenvolvimento, Lucimara de Oliveira Correia do Prado. O grupo reúne representantes de várias secretarias e setores:
- Secretaria de Inovação e Desenvolvimento: Fábio de Salles Meirelles Neto e Karla Regina Oliveira de Paula
- Licitações: César Carrijo Borges
- Meio Ambiente: Samuel Paschoal Duarte
- Segurança: Maurício Gonçalves da Rocha
- Finanças: Manoel Ambrósio de Souza
- Esporte e Cultura: Adriano Tolentino de Oliveira
- Infraestrutura: Samuel Gonçalves Lima
- Vigilância Sanitária: Caio César Corgosinho de Carvalho
- Fiscal Administrativo: Fábio Alexandre Moreira
- Sem edição artística em 2025
Neste ano
A Expoagro de 2025 não contou com shows artísticos. Todas as empresas que participaram da licitação desistiram da disputa e, sem tempo hábil para abrir um novo processo, a Prefeitura não conseguiu viabilizar a programação cultural neste ano.
