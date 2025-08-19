Poliesportivo ganha totem em homenagem aos 50 anos do Pedrocão

Quem visita o Poliesportivo de Franca para lazer, caminhadas ou outras atividades esportivas já encontra, desde esta segunda-feira, 18, um totem instalado pela Prefeitura na entrada principal do Complexo "Dr. Hélio Palermo".
O totem "Eu Amo Franca – Cuido e me orgulho do Pedrocão" é uma homenagem ao ginásio que comemora 50 anos neste ano. O ginásio foi inaugurado em 1975 e passou por ampliação em 1996, quando recebeu o nome de "Pedro Morilla Fuentes".
O monumento tem um coração estilizado de cor laranja com desenhos de uma bola de basquete. O ginásio é a casa da equipe do Sesi Franca Basquete.
O complexo é um dos locais mais visitados e frequentados da cidade. Além do ginásio principal, o espaço conta com um ginásio menor "Amauri Destro", pista oficial de atletismo, piscina olímpica, inúmeras quadras poliesportivas, quadras de areia, área para shows, pista para caminhadas e muita arborização.
O totem instalado pela Prefeitura é semelhante ao do Centro da cidade, inaugurado no final de 2024 na praça Nossa Senhora da Conceição.
