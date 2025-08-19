Poliesportivo ganha totem em homenagem aos 50 anos do Pedrocão

Quem visita o Poliesportivo de Franca para lazer, caminhadas ou outras atividades esportivas já encontra, desde esta segunda-feira, 18, um totem instalado pela Prefeitura na entrada principal do Complexo "Dr. Hélio Palermo".

O totem "Eu Amo Franca – Cuido e me orgulho do Pedrocão" é uma homenagem ao ginásio que comemora 50 anos neste ano. O ginásio foi inaugurado em 1975 e passou por ampliação em 1996, quando recebeu o nome de "Pedro Morilla Fuentes".

O monumento tem um coração estilizado de cor laranja com desenhos de uma bola de basquete. O ginásio é a casa da equipe do Sesi Franca Basquete.