Chico César celebra 30 anos de 'Aos Vivos' em Franca

O cantor, compositor e poeta Chico César celebra os 30 anos de seu álbum de estreia - Aos Vivos -, com uma apresentação especial no Teatro do Sesc Franca, neste sábado, 23, às 19h30. O espetáculo promete revisitar o disco na íntegra, em formato solo de voz e violão, incluindo clássicos como Mama África e À Primeira Vista, que marcaram a consagração do artista no cenário nacional.

Lançado em 1995, Aos Vivos foi o álbum que tirou Chico César do circuito alternativo da noite paulistana e o apresentou a um público mais amplo. Gravado ao vivo, o disco tem sonoridade intimista e abre com Beradêro, faixa que conecta o artista às raízes nordestinas por meio de um aboio tradicional do sertão - manifestação cultural reconhecida como patrimônio imaterial, transmitida de geração em geração.

Ao longo de sua carreira, Chico César construiu uma obra marcada pela experimentação e pelo diálogo entre diferentes linguagens. Ele mistura ritmos da cultura popular nordestina com influências de rock, reggae, soul, funk e música romântica, incorporando também elementos da Vanguarda Paulistana. Além da música, o artista atua na poesia e na performance, consolidando-se como um dos nomes mais relevantes da cultura brasileira contemporânea.