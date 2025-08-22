Chico César celebra 30 anos de 'Aos Vivos' em Franca

O cantor, compositor e poeta Chico César celebra os 30 anos de seu álbum de estreia - Aos Vivos -, com uma apresentação especial no Teatro do Sesc Franca, neste sábado, 23, às 19h30. O espetáculo promete revisitar o disco na íntegra, em formato solo de voz e violão, incluindo clássicos como Mama África e À Primeira Vista, que marcaram a consagração do artista no cenário nacional.
Lançado em 1995, Aos Vivos foi o álbum que tirou Chico César do circuito alternativo da noite paulistana e o apresentou a um público mais amplo. Gravado ao vivo, o disco tem sonoridade intimista e abre com Beradêro, faixa que conecta o artista às raízes nordestinas por meio de um aboio tradicional do sertão - manifestação cultural reconhecida como patrimônio imaterial, transmitida de geração em geração.
Ao longo de sua carreira, Chico César construiu uma obra marcada pela experimentação e pelo diálogo entre diferentes linguagens. Ele mistura ritmos da cultura popular nordestina com influências de rock, reggae, soul, funk e música romântica, incorporando também elementos da Vanguarda Paulistana. Além da música, o artista atua na poesia e na performance, consolidando-se como um dos nomes mais relevantes da cultura brasileira contemporânea.
Natural de Catolé do Rocha (PB), Chico iniciou sua trajetória artística nos anos 1990, após deixar o jornalismo. Desde então, conquistou reconhecimento nacional e internacional com composições como Pensar em Você e Estado de Poesia, além dos clássicos que marcaram seu álbum de estreia. Recentemente, recebeu importantes homenagens por sua contribuição à cultura do país, incluindo a Ordem do Mérito Cultural (grau Grã-Cruz) e a Ordem de Rio Branco (grau Comendador).
O show em Franca integra a turnê comemorativa dos 30 anos de Aos Vivos e promete um encontro próximo entre o público e o artista, revisitando memórias, ritmos e poesias que atravessam três décadas de carreira. Os ingressos estão esgotados.
Comentários
1 Comentários
-
Luis carlos sampaio 2 dias atrásVamos boicotar esse petista de carteirinha e aproveitador da lei roanet