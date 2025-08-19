Polícia resgata dois macacos-prego de cativeiro ilegal em Franca

Dois macacos-prego foram resgatados de um cativeiro ilegal dentro de uma residência em Franca, nessa segunda-feira, 18, durante uma ação da Polícia Militar Ambiental.

Segundo informações da Ambiental, a equipe composta pelo 1º Sargento PM Tiago, Cabo PM Oliveira e Soldado PM Satoshi realizava uma fiscalização quando encontrou os animais presos em viveiros. Apesar de estarem com água e alimentação disponíveis, apresentavam sinais de domesticação. Isso afastou a hipótese de maus-tratos, mas caracterizou o crime de tráfico de animais silvestres.

Durante a abordagem, a responsável apresentou uma nota fiscal falsa na tentativa de justificar a posse dos macacos. A fraude foi rapidamente identificada pela experiência dos policiais, que confirmaram a irregularidade.