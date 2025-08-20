Adolescente da Fundação Casa tem aula de skate em Franca

Um adolescente que cumpre medida na Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) de Franca participou de uma aula de skate em uma praça pública da cidade. A iniciativa busca incentivar a prática esportiva, além de promover convivência social e noção de pertencimento.

O treinador e educador social Kleber Silva acompanhou o jovem, promovendo atividades para exercitar a coordenação motora, a disciplina e a concentração, enquanto explorava o espaço urbano dedicado à prática do skateboarding.

Segundo o coordenador pedagógico da Fundação Casa, Daniel Brandão, as práticas foram conduzidas de forma dinâmica e acolhedora, utilizando o esporte como ferramenta de transformação.