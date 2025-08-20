20 de agosto de 2025
TRANSFORMAÇÃO

Adolescente da Fundação Casa tem aula de skate em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Fundação Casa
Adolescente durante sua prática de skate em praça pública em Franca
Adolescente durante sua prática de skate em praça pública em Franca

Um adolescente que cumpre medida na Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) de Franca participou de uma aula de skate em uma praça pública da cidade. A iniciativa busca incentivar a prática esportiva, além de promover convivência social e noção de pertencimento.

O treinador e educador social Kleber Silva acompanhou o jovem, promovendo atividades para exercitar a coordenação motora, a disciplina e a concentração, enquanto explorava o espaço urbano dedicado à prática do skateboarding.

Segundo o coordenador pedagógico da Fundação Casa, Daniel Brandão, as práticas foram conduzidas de forma dinâmica e acolhedora, utilizando o esporte como ferramenta de transformação.

"O skate estimula valores como persistência, superação e respeito. Ele oferece a esses jovens a chance de descobrir novas paixões e perceber que existem caminhos diferentes a seguir", ressaltou.

Já a presidente da Fundação, Claudia Carletto, aponta a ação como uma missão institucional, reforçando o compromisso com a oferta de oportunidades concretas para que esses adolescentes possam desenvolver competências e fortalecer vínculos.

O resultado, para o adolescente, foi positivo. "Ir na pista propiciou para mim lembranças e um sentimento de felicidade que há muito tempo não sentia", concluiu o adolescente.

