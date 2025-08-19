Ex-vereador de Franca Della Motta sofre AVC e é internado

O ex-vereador e atual diretor do Procon de Franca, Walmir de Sousa Della Motta, 62 anos, passou mal nesta terça-feira, 19, em decorrência de AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Della Motta, tenente da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sofreu um AVC na madrugada e foi socorrido para o hospital de Franca e, posteriormente, transferido para um hospital em Ribeirão Preto.

As informações foram confirmadas pelo Procon e também pelo seu ex-assessor parlamentar, o tenente da reserva da PM, Valdir Ricardo de Oliveira. “Ele está passando por uma cirurgia nesta manhã. Ele sofreu um AVC mesmo. Estamos em oração”, disse.