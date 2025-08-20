Etec de Franca abre 11 vagas para professores; veja as áreas

A Etec (Escola Técnica Estadual) "Professor Carmelino Corrêa Junior", de Franca, abriu um processo seletivo simplificado para a contratação de professores em 11 áreas diferentes, com validade de dois anos. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 30 de agosto.
As oportunidades são para a formação de cadastro de docentes e abrangem tanto disciplinas da base curricular comum do ensino médio quanto da área técnica. De acordo com edital publicado pela unidade, o valor da hora–aula prestada é de R$ 22,47.
Confira as áreas com vagas abertas:
Base comum:
- Química
- Matemática
- Física
- Língua Portuguesa e Literatura
- Inglês
- História
- Geografia
- Educação Física
- Artes
Área técnica (Agropecuária):
- Culturas Anuais
- Animais Ruminantes
Os interessados em participar do processo seletivo devem consultar os editais completos, neles contêm todas as regras e requisitos para a inscrição, disponíveis no site do Centro Paula Souza, diretamente na Etec de Franca ou clicando aqui.
