Etec de Franca abre 11 vagas para professores; veja as áreas

A Etec (Escola Técnica Estadual) "Professor Carmelino Corrêa Junior", de Franca, abriu um processo seletivo simplificado para a contratação de professores em 11 áreas diferentes, com validade de dois anos. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 30 de agosto.

As oportunidades são para a formação de cadastro de docentes e abrangem tanto disciplinas da base curricular comum do ensino médio quanto da área técnica. De acordo com edital publicado pela unidade, o valor da hora–aula prestada é de R$ 22,47.

Confira as áreas com vagas abertas: