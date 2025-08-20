20 de agosto de 2025
OPORTUNIDADE

Etec de Franca abre 11 vagas para professores; veja as áreas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Etec 'Professor Carmelino Corrêa Junior'
Etec 'Professor Carmelino Corrêa Junior'

A Etec (Escola Técnica Estadual) "Professor Carmelino Corrêa Junior", de Franca, abriu um processo seletivo simplificado para a contratação de professores em 11 áreas diferentes, com validade de dois anos. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 30 de agosto.

As oportunidades são para a formação de cadastro de docentes e abrangem tanto disciplinas da base curricular comum do ensino médio quanto da área técnica. De acordo com edital publicado pela unidade, o valor da hora–aula prestada é de R$ 22,47.

Confira as áreas com vagas abertas:

Base comum:

  • Química
  • Matemática
  • Física
  • Língua Portuguesa e Literatura
  • Inglês
  • História
  • Geografia
  • Educação Física
  • Artes

Área técnica (Agropecuária):

  • Culturas Anuais
  • Animais Ruminantes

Os interessados em participar do processo seletivo devem consultar os editais completos, neles contêm todas as regras e requisitos para a inscrição, disponíveis no site do Centro Paula Souza, diretamente na Etec de Franca ou clicando aqui.

