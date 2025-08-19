Mulher é presa ao furtar cerveja, linguiça e chocolate de mercado

Uma mulher de 50 anos foi presa em flagrante nessa segunda-feira, 18, após ser flagrada furtando um supermercado na Vila Santa Rita, em Franca. Dentro da bolsa dela, a Polícia Militar encontrou seis latas de cerveja Crystal, um pacote de linguiça, duas barras de chocolate e mortadela.
A ação começou quando o proprietário do estabelecimento percebeu algo estranho. Frequentadora assídua do mercado, a mulher já vinha chamando a atenção do dono por atitudes suspeitas. Nessa segunda, ele notou que ela entrou com uma bolsa vazia e, ao sair, o volume estava incomum.
Desconfiado, o comerciante acompanhou de perto. No caixa, ela pagou apenas por alguns itens de menor valor, mas tentou sair levando outros produtos escondidos. Questionada, a suspeita ficou nervosa e acabou abrindo a bolsa, confirmando o furto.
O dono acionou imediatamente a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local. A mulher foi conduzida à delegacia, onde prestou depoimento.
Aos policiais, ela afirmou que trabalhou durante anos em um hospital psiquiátrico e acredita ter desenvolvido sequelas emocionais. Segundo a própria, sofre surtos que a levam a cometer esse tipo de crime e disse que, em condições normais, não faria isso.
O caso foi registrado na delegacia de plantão, e a mulher vai responder pelo inquérito em liberdade.
