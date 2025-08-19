Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 19, em Franca:
Nome: Dinacir Cândida Ferreira Lemos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Gilda Aparecida Mendes
Idade: 76 anos
Local do velório: Velório Municipal de Patrocínio Paulista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 13h
