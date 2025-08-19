19 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ATROPELAMENTO

Pedestre de 67 anos é atropelada em rotatória de Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmeras de Segurança
Momento em que carro se aproxima da mulher
Momento em que carro se aproxima da mulher

Uma mulher de 67 anos ficou ferida após ser atropelada enquanto atravessava uma rotatória no bairro Estação, em Franca, na tarde dessa segunda-feira, 18. O acidente aconteceu por volta das 13h40, na avenida Frei Germano.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que a mulher aguardava na calçada, observando o trânsito antes de iniciar a travessia. Os veículos que contornavam a rotatória diminuíram a velocidade, dando a impressão de que haveria espaço para a passagem. A mulher, então, começou a atravessar, alternando entre passos rápidos e lentos.

No entanto, ela não conseguiu concluir a travessia e acabou atingida por um carro que fazia a curva da rotatória. O impacto lançou a vítima sobre o capô do veículo. Em seguida, ela caiu ao chão, permanecendo deitada e reclamando de dores.

A motorista do automóvel, junto a pessoas que estavam próximas, correu imediatamente para prestar socorro. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e atenderam a ocorrência. A mulher foi levada consciente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, onde recebeu atendimento médico.

Durante o resgate, o trânsito precisou ser organizado pela PM até a liberação total da via.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários