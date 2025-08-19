Mulher de 67 anos é atropelada em rotatória de Franca

Uma mulher de 67 anos ficou ferida após ser atropelada enquanto atravessava uma rotatória no bairro Estação, em Franca, na tarde dessa segunda-feira, 18. O acidente aconteceu por volta das 13h40, na avenida Frei Germano.
Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que a mulher aguardava na calçada, observando o trânsito antes de iniciar a travessia. Os veículos que contornavam a rotatória diminuíram a velocidade, dando a impressão de que haveria espaço para a passagem. A mulher, então, começou a atravessar, alternando entre passos rápidos e lentos.
No entanto, ela não conseguiu concluir a travessia e acabou atingida por um carro que fazia a curva da rotatória. O impacto lançou a vítima sobre o capô do veículo. Em seguida, ela caiu ao chão, permanecendo deitada e reclamando de dores.
A motorista do automóvel, junto a pessoas que estavam próximas, correu imediatamente para prestar socorro. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e atenderam a ocorrência. A mulher foi levada consciente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, onde recebeu atendimento médico.
Durante o resgate, o trânsito precisou ser organizado pela PM até a liberação total da via.
