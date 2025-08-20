Encontro de coroinhas e acólitos renova a fé de jovens da região

O Santuário de Santa Rita de Cássia foi palco de um dia de intensa espiritualidade e fraternidade no último domingo, com a realização do 3º Encontro de Acólitos e Coroinhas. O evento reuniu dezenas de jovens que servem ao altar em suas paróquias para momentos de oração, reflexão e confraternização.

A programação começou com música e animação e seguiu com uma palestra de testemunho de fé com Antônio Cipolini, da cidade de Arceburgo (MG), que motivou os jovens a perseverarem em sua missão.

O ponto alto da manhã foi missa, presidida pelo reitor do Santuário, padre Michel Pires. Em uma emocionante procissão de entrada, todos os coroinhas e acólitos presentes participaram, destacando a beleza do serviço litúrgico. À tarde, o encontro foi encerrado com um momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento.