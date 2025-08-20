20 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SANTUÁRIO DE CÁSSIA

Encontro de coroinhas e acólitos renova a fé de jovens da região

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Santuário Santa Rita de Cássia
Jovens que participaram do 3º Encontro de Acólitos e Coroinhas
Jovens que participaram do 3º Encontro de Acólitos e Coroinhas

O Santuário de Santa Rita de Cássia foi palco de um dia de intensa espiritualidade e fraternidade no último domingo, com a realização do 3º Encontro de Acólitos e Coroinhas. O evento reuniu dezenas de jovens que servem ao altar em suas paróquias para momentos de oração, reflexão e confraternização.

A programação começou com música e animação e seguiu com uma palestra de testemunho de fé com Antônio Cipolini, da cidade de Arceburgo (MG), que motivou os jovens a perseverarem em sua missão.

O ponto alto da manhã foi missa, presidida pelo reitor do Santuário, padre Michel Pires. Em uma emocionante procissão de entrada, todos os coroinhas e acólitos presentes participaram, destacando a beleza do serviço litúrgico. À tarde, o encontro foi encerrado com um momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento.

Inspirados pelo tema “Jovens, não deixeis que vos roubem a esperança e a alegria”, os participantes retornaram para suas comunidades com a fé fortalecida e a alegria de servir renovada.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários