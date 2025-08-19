Alerta: rodovias de Franca têm alto risco de incêndio, diz DER

Trechos de rodovias estaduais que cortam a região de Franca foram classificados como de “alto risco” para incêndios por uma nova e pioneira ferramenta de monitoramento do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem). O alerta coloca a região em destaque, já que as poucas ocorrências de risco elevado em todo o Estado foram situadas na área de Ribeirão Preto.

O sistema, chamado Sarp Fogo, identificou como pontos críticos para incêndios trechos das rodovias Cândido Portinari (SP-334), Engenheiro Ronan Rocha/Fábio Talarico (SP-345), Rio Negro e Solimões (SP-336) e acessos.

Foi justamente em trecho da Portinari, na serra de Restinga, que o incêndio recomeçou nessa segunda-feira, 18. A área está sendo consumida pelo fogo desde a semana.