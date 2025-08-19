Alerta: rodovias de Franca têm alto risco de incêndio, diz DER

Trechos de rodovias estaduais que cortam a região de Franca foram classificados como de “alto risco” para incêndios por uma nova e pioneira ferramenta de monitoramento do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem). O alerta coloca a região em destaque, já que as poucas ocorrências de risco elevado em todo o Estado foram situadas na área de Ribeirão Preto.
O sistema, chamado Sarp Fogo, identificou como pontos críticos para incêndios trechos das rodovias Cândido Portinari (SP-334), Engenheiro Ronan Rocha/Fábio Talarico (SP-345), Rio Negro e Solimões (SP-336) e acessos.
Foi justamente em trecho da Portinari, na serra de Restinga, que o incêndio recomeçou nessa segunda-feira, 18. A área está sendo consumida pelo fogo desde a semana.
A ferramenta, inédita no Brasil para monitoramento de estradas, cruza dados de satélites da Nasa (National Aeronautics and Space Administration) e do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), para analisar variáveis como umidade do solo, saúde da vegetação e histórico de queimadas, gerando um mapa de risco que orienta as ações de prevenção.
Com o alerta, o DER-SP intensifica as ações preventivas nos trechos apontados, como a limpeza das margens das rodovias, a criação de aceiros e a inspeção rodoviária. A ação faz parte da “Operação SP Sem Fogo”, que atualmente está em sua fase vermelha, de maior perigo.
Recentemente, o DER-SP reforçou a estrutura de combate com novos contratos que disponibilizam 56 caminhonetes com bombas d’água e 224 brigadistas para atuar nas rodovias de todo o Estado.
“O sistema de alerta Sarp Fogo é mais uma ação do DER-SP para enfrentar o risco de incêndios, maior nos meses de estiagem. Durante esse período, reforçamos a atenção e as ações preventivas, mantendo limpas as áreas lindeiras às rodovias, nas faixas de domínio, para que funcionem como verdadeiros aceiros, evitando a propagação dos focos de incêndio”, afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.
