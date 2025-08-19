Futebol amador decide campeões nesta terça e quarta, no 'Lanchão'

O Estádio Municipal "Lanchão" será o palco de duas noites decisivas para o futebol amador de Franca. As finais dos Campeonatos Municipais das Séries B e C acontecem nesta terça-feira, 19 e quarta-feira, 20, com entrada gratuita para os torcedores.

A primeira decisão será na noite desta terça-feira, 19, às 19h30, quando as equipes Só Raça e XII de Outubro se enfrentam pelo título da Série C. A competição contou com 14 equipes e 148 gols marcados ao longo de 25 partidas.

Já na quarta-feira, 20, também às 19h30, será a vez da final da Série B, disputada entre Instituto Portinari e Atlético Popular. A Série B teve 16 times participantes e um total de 193 gols em 31 jogos.