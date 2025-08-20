20 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EDUCAÇÃO

Obras de nova escola no Jardim Adelinha entram na reta final

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Parte interna da escola ‘Profª Sônia Menezes Pizzo – Patrícia’, no Jardim Adelinha
Parte interna da escola ‘Profª Sônia Menezes Pizzo – Patrícia’, no Jardim Adelinha

A construção da nova Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) "Professora Sônia Menezes Pizzo – Patrícia", no Jardim Adelinha, na Região Oeste de Franca, entrou em sua fase final. As equipes de trabalho agora se concentram nos acabamentos, como a pintura e a demarcação da quadra poliesportiva.

Com a conclusão prevista para as próximas semanas, a nova unidade terá capacidade para atender até 780 estudantes em dois períodos. A escola beneficiará diretamente os moradores dos bairros Peres Elias, Quinta do Café, Júlio D’Elia e Bonsucesso, além do próprio Jardim Adelinha.

Construída com recursos próprios do município, a escola segue os padrões do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). A estrutura conta com 12 salas de aula distribuídas em sete blocos, além de uma quadra poliesportiva, com todo o projeto planejado para garantir a acessibilidade.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários