Obras de nova escola no Jardim Adelinha entram na reta final

A construção da nova Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) "Professora Sônia Menezes Pizzo – Patrícia", no Jardim Adelinha, na Região Oeste de Franca, entrou em sua fase final. As equipes de trabalho agora se concentram nos acabamentos, como a pintura e a demarcação da quadra poliesportiva.

Com a conclusão prevista para as próximas semanas, a nova unidade terá capacidade para atender até 780 estudantes em dois períodos. A escola beneficiará diretamente os moradores dos bairros Peres Elias, Quinta do Café, Júlio D’Elia e Bonsucesso, além do próprio Jardim Adelinha.

Construída com recursos próprios do município, a escola segue os padrões do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). A estrutura conta com 12 salas de aula distribuídas em sete blocos, além de uma quadra poliesportiva, com todo o projeto planejado para garantir a acessibilidade.