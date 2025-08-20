Show paralímpico: atletas de Franca trazem 41 medalhas para casa

Os atletas paralímpicos de Franca demonstraram sua força e talento no Meeting Nacional, realizado na última semana em São Paulo, conquistando um total de 41 medalhas para a cidade. A delegação, apoiada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esporte e Cultura, brilhou nas modalidades de natação e atletismo.

A equipe de atletismo, composta por 21 atletas, foi responsável por 21 medalhas, sendo 10 de ouro, 8 de prata e 3 de bronze. Entre os destaques, estão os atletas Fabiano, Clóvis e Wesley, que conquistaram duas medalhas de ouro cada, em suas respectivas provas.

Na natação, a equipe faturou 20 medalhas, incluindo 4 de ouro, 8 de prata e 8 de bronze. Nomes como Glória Souza e Thalia Mantovani subiram ao lugar mais alto do pódio, garantindo o ouro em provas de 100 metros.