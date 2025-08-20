Show paralímpico: atletas de Franca trazem 41 medalhas para casa

Os atletas paralímpicos de Franca demonstraram sua força e talento no Meeting Nacional, realizado na última semana em São Paulo, conquistando um total de 41 medalhas para a cidade. A delegação, apoiada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esporte e Cultura, brilhou nas modalidades de natação e atletismo.
A equipe de atletismo, composta por 21 atletas, foi responsável por 21 medalhas, sendo 10 de ouro, 8 de prata e 3 de bronze. Entre os destaques, estão os atletas Fabiano, Clóvis e Wesley, que conquistaram duas medalhas de ouro cada, em suas respectivas provas.
Na natação, a equipe faturou 20 medalhas, incluindo 4 de ouro, 8 de prata e 8 de bronze. Nomes como Glória Souza e Thalia Mantovani subiram ao lugar mais alto do pódio, garantindo o ouro em provas de 100 metros.
O trabalho das equipes não para. Já no próximo fim de semana, quatro atletas do atletismo participarão da 2ª Etapa Nacional da modalidade, em São Paulo. Em setembro, uma delegação maior, com 24 atletas de natação e atletismo, representará a cidade nos PareSP (Jogos Regionais Paralímpicos).
