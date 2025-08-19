Vereadores de Franca devem enterrar de vez a Emdef em 2ª votação

A Câmara Municipal de Franca votará, na sessão ordinária desta terça-feira, 19, o projeto de lei que encerra a Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca). A proposta já foi aprovada por unanimidade em primeira votação e passará pelo segundo turno. Se for aprovada novamente, seguirá para sanção do prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

A sessão começa às 9h com leitura de documentos e uso da tribuna. As votações ocorrem à tarde, a partir das 14h, na Ordem do Dia.

Extinção da Emdef

Os vereadores discutirão um projeto de lei de Alexandre Ferreira que prevê a extinção da Emdef. A proposta, em segunda votação, estabelece que a autarquia poderá ser totalmente ou parcialmente incorporada pela Prefeitura, de acordo com a complexidade dos contratos e obrigações em andamento.