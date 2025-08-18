Franca vence o Rio Claro na estreia do pivô Felício

O Sesi Franca Basquete venceu o Rio Claro por 99 a 85 na noite desta segunda-feira, 18, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A equipe francana soma quatro vitórias e uma derrota.
O jogo começou equilibrado, mas o time de Franca, reforçado pela estreia de Felício e pela experiência de David Jackson, Bennett e Rafael Mineiro, logo tomou a dianteira e venceu o primeiro quarto por 31 a 17. Sob o comando de Zezinho Limonta, a equipe se destacou pela forte marcação e pela velocidade nos contra-ataques, ampliando a vantagem para 23 pontos. Assim, também levou o segundo período por 26 a 17, fechando o primeiro tempo em 57 a 34.
O time da casa levou a melhor no terceiro período por 27 a 25, em um quarto bastante movimentado, com boas pontuações de ambos os lados. Na reta final, o Franca apenas administrou a vantagem, enquanto o Rio Claro venceu o último quarto por 26 a 15. Mesmo assim, a equipe francana confirmou a vitória diante de sua torcida.
O cestinha da noite foi David Jackson, com 31 pontos para o Franca. Felício, que fez sua estreia, anotou 18 pontos para o time francano.
O Sesi Franca voltará a jogar pelo estadual na sexta-feira, 22, contra o Bauru, às 19h, novamente no Pedrocão.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.