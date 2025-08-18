Justiça marca novo julgamento de PM acusado de matar barbeiro

A Justiça do Estado de São Paulo marcou para o dia 25 de setembro, às 9h, no Fórum de Franca, o novo julgamento do ex-policial militar Tiago Morais Lopes, acusado de matar o barbeiro Matheus Gustavo Silva, de 25 anos, em julho de 2020.

O primeiro júri, realizado em junho de 2024, terminou com a absolvição de Tiago, mas a decisão foi anulada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a realização de um novo julgamento e, em sequência, a expulsão do militar.

A mãe de Matheus, Simone Silva, disse que a família aguarda que a Justiça seja feita após cinco anos de espera. “Espero que a Justiça olhe para o Matheus. Acredito na Justiça. A gente clama pela Justiça. Meu filho foi executado. Já se passaram cinco anos. Esperamos que ele saia de lá do júri preso”, afirmou.