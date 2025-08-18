Menino de 10 anos é flagrado empinando moto na região

Um menino de 10 anos foi flagrado pilotando uma motocicleta nesse domingo, 17, em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. Ele estava empinando o veículo em uma área de condomínios quando foi abordado pela GCM (Guarda Civil Metropolitana).
Segundo a GCM, o garoto não usava equipamentos de proteção e fazia manobras arriscadas. Durante a abordagem, foi constatado que a moto pertencia ao pai da criança.
Ainda de acordo com a GCM, o menino contou que o pai gravava a cena para publicar em uma rede social, onde mantém um perfil com aproximadamente 500 mil seguidores.
A motocicleta foi apreendida, inclusive por estar sem placa. O pai do garoto foi conduzido à delegacia e poderá responder por entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, crime previsto no artigo 310 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).
A Polícia Civil também apura possível negligência e exposição de menor a risco. O celular do pai foi recolhido para análise.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.