Menino de 10 anos é flagrado empinando moto na região

Um menino de 10 anos foi flagrado pilotando uma motocicleta nesse domingo, 17, em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. Ele estava empinando o veículo em uma área de condomínios quando foi abordado pela GCM (Guarda Civil Metropolitana).

Segundo a GCM, o garoto não usava equipamentos de proteção e fazia manobras arriscadas. Durante a abordagem, foi constatado que a moto pertencia ao pai da criança.

Ainda de acordo com a GCM, o menino contou que o pai gravava a cena para publicar em uma rede social, onde mantém um perfil com aproximadamente 500 mil seguidores.