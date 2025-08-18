19 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
IRRESPONSABILIDADE

Menino de 10 anos é flagrado empinando moto na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais
Criança empinando antes de ser abordada pelos guardas
Criança empinando antes de ser abordada pelos guardas

Um menino de 10 anos foi flagrado pilotando uma motocicleta nesse domingo, 17, em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. Ele estava empinando o veículo em uma área de condomínios quando foi abordado pela GCM (Guarda Civil Metropolitana).

Segundo a GCM, o garoto não usava equipamentos de proteção e fazia manobras arriscadas. Durante a abordagem, foi constatado que a moto pertencia ao pai da criança.

Ainda de acordo com a GCM, o menino contou que o pai gravava a cena para publicar em uma rede social, onde mantém um perfil com aproximadamente 500 mil seguidores.

A motocicleta foi apreendida, inclusive por estar sem placa. O pai do garoto foi conduzido à delegacia e poderá responder por entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, crime previsto no artigo 310 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

A Polícia Civil também apura possível negligência e exposição de menor a risco. O celular do pai foi recolhido para análise.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários