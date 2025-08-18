Francana e Monte Azul começam mata-mata neste domingo no Lanchão

A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou, nesta segunda-feira, 18, a tabela dos jogos de ida das oitavas de final da Copa Paulista. A Francana enfrentará o Monte Azul no domingo, 24, às 10h, no estádio "Lanchão", em Franca.
O segundo jogo acontecerá no fim de semana seguinte, em Monte Azul Paulista. Isso acontece porque o Monte Azul teve uma campanha melhor que a da Francana na classificação geral - por isso, fará o jogo de volta em casa.
O Monte Azul ficou em segundo lugar no grupo 1, com 14 pontos, e se classificou em 6º na classificação geral. Já a Francana, que estava no grupo 2, terminou em 4º lugar, também com 14 pontos, mas ficou em 11º na classificação geral.
Na fase de classificação, a Francana jogou aos sábados, mas, a pedido da diretoria esmeraldina, a FPF alterou para domingo de manhã.
Os outros confrontos das oitavas de final são: XV de Piracicaba x Araçatuba, São José x São Bento, Grêmio Prudente x São Caetano, Primavera x Paulista, União São João x Noroeste, Comercial x Inter de Limeira e Portuguesa Santista x Oeste.
De acordo com o regulamento, em caso de empate no placar agregado, a vaga para as quartas de final será decidida nos pênaltis.
O campeão da Copa Paulista escolhe entre uma vaga no Campeonato Brasileiro série D ou na Copa do Brasil, enquanto o vice-campeão fica com a opção restante.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.