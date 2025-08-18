Francana e Monte Azul começam mata-mata neste domingo no Lanchão

A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou, nesta segunda-feira, 18, a tabela dos jogos de ida das oitavas de final da Copa Paulista. A Francana enfrentará o Monte Azul no domingo, 24, às 10h, no estádio "Lanchão", em Franca.

O segundo jogo acontecerá no fim de semana seguinte, em Monte Azul Paulista. Isso acontece porque o Monte Azul teve uma campanha melhor que a da Francana na classificação geral - por isso, fará o jogo de volta em casa.

O Monte Azul ficou em segundo lugar no grupo 1, com 14 pontos, e se classificou em 6º na classificação geral. Já a Francana, que estava no grupo 2, terminou em 4º lugar, também com 14 pontos, mas ficou em 11º na classificação geral.