Franca tem 15 mudanças de nomes em cartório por ano

Franca registrou 46 mudanças de nome em cartório desde julho de 2022, quando uma lei federal permitiu que esse procedimento fosse feito sem a necessidade de processo judicial.

Os dados divulgados são da Arpen-SP (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo) e apontam uma média de quase 15 mudanças de nome em cartório em Franca por ano.

A Lei Federal nº 14.382/22, que possibilitou essas mudanças sem maiores burocracias, permite que qualquer cidadão maior de 18 anos possa alterar seu nome sem apresentar justificativa ou ingressar com ação na Justiça. Basta comparecer a um cartório de registro civil com os documentos pessoais (RG e CPF), respeitando os critérios legais previstos.