Franca tem 15 mudanças de nomes em cartório por ano

Franca registrou 46 mudanças de nome em cartório desde julho de 2022, quando uma lei federal permitiu que esse procedimento fosse feito sem a necessidade de processo judicial.
Os dados divulgados são da Arpen-SP (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo) e apontam uma média de quase 15 mudanças de nome em cartório em Franca por ano.
A Lei Federal nº 14.382/22, que possibilitou essas mudanças sem maiores burocracias, permite que qualquer cidadão maior de 18 anos possa alterar seu nome sem apresentar justificativa ou ingressar com ação na Justiça. Basta comparecer a um cartório de registro civil com os documentos pessoais (RG e CPF), respeitando os critérios legais previstos.
“O número de alterações realizadas desde a nova lei mostra o quanto os cartórios de Registro Civil estão mais próximos das pessoas e de suas escolhas. O nome é parte essencial da identidade de cada um, e garantir o direito de alterá-lo de forma simples e segura é uma conquista para a cidadania”, afirmou o presidente da Arpen-SP, Leonardo Munari.
“A mudança também representa um avanço no processo de desjudicialização, permitindo que questões pessoais importantes sejam resolvidas diretamente em cartório, com mais agilidade e menos burocracia”, completou.
Fundada em fevereiro de 1994, a Arpen-SP representa os 836 cartórios de registro civil, que atendem à população em todos os 645 municípios do Estado, além de estarem presentes em outros 169 distritos e subdistritos, realizando os principais atos da vida civil de uma pessoa: o registro de nascimento, casamento e óbito.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.