18 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Ladrão é preso após tentativa de furto a loja no Centro de Franca

Por | da Redação
Reprodução/Câmera de segurança
Ladrão no momento em que separava produtos da loja de eletrônicos
Um homem foi preso em flagrante na tarde desse domingo, 17, após invadir uma loja de eletrônicos no Centro de Franca, na rua Major Claudiano, e tentar furtar vários aparelhos celulares.

De acordo com a Polícia Militar, o criminoso entrou no estabelecimento pelo telhado. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele, usando um moletom com capuz, mexeu em gavetas e separou celulares, computadores e tablets para levar.

Enquanto tentava fugir, o ladrão foi surpreendido pelos policiais militares. A proprietária da loja informou que, caso o crime tivesse sido consumado, o prejuízo poderia chegar a aproximadamente R$ 60 mil.

Ainda segundo a corporação, o homem já é conhecido nos meios policiais e possui diversas passagens, incluindo roubo, furto, tráfico de drogas, desacato, ameaça e resistência.

Ele foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.

