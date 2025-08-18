Ladrão é preso após tentativa de furto a loja no Centro de Franca

Um homem foi preso em flagrante na tarde desse domingo, 17, após invadir uma loja de eletrônicos no Centro de Franca, na rua Major Claudiano, e tentar furtar vários aparelhos celulares.

De acordo com a Polícia Militar, o criminoso entrou no estabelecimento pelo telhado. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele, usando um moletom com capuz, mexeu em gavetas e separou celulares, computadores e tablets para levar.

Enquanto tentava fugir, o ladrão foi surpreendido pelos policiais militares. A proprietária da loja informou que, caso o crime tivesse sido consumado, o prejuízo poderia chegar a aproximadamente R$ 60 mil.