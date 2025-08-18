De atendente a pedagogo, Emprega Franca anuncia 149 vagas abertas

O programa Emprega Franca está com 149 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira, 18. As oportunidades incluem cargos como agente de saneamento, almoxarife, atendente de balcão, atendente de padaria, atendente de conveniência e auxiliar de limpeza.
A lista continua com três vagas para pedagogo, destinadas a profissionais com formação superior em pedagogia ou magistério. Também estão disponíveis 12 vagas para operador de caixa, cinco para vendedor no comércio varejista e cinco para operador de telemarketing, entre outras opções.
Os selecionados atuarão na elaboração, execução e avaliação de projetos pedagógicos em escolas de educação infantil, ensino médio ou profissionalizante, em parceria com a equipe escolar.
Os interessados devem comparecer ao Emprega Franca, que funciona em prédio anexo ao Terminal Rodoviário, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari. É necessário levar documento pessoal e currículo atualizado.
O atendimento é realizado de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.
