Prefeitura empossa 12 novos agentes de videomonitoramento

A Prefeitura de Franca empossou, nesta segunda-feira, 18, 12 agentes de videomonitoramento aprovados no concurso público realizado neste ano. A cerimônia aconteceu no Cefap (Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional) e contou com a presença do prefeito Alexandre Ferreira (MDB).
O prefeito destacou a relevância da função no reforço da segurança pública do município e deu as boas-vindas aos novos servidores. “Com união e muito trabalho, estamos fazendo de Franca uma cidade cada dia melhor para todos”, afirmou.
Os agentes terão carga horária de 40 horas semanais e ficarão responsáveis pela operação e monitoramento do sistema de câmeras e imagens de satélite. Antes da posse, passaram pelo curso de Formação Técnico-Profissional, voltado para o uso dos equipamentos da Central de Monitoramento, instalada no bairro Cidade Nova.
Atualmente, Franca possui 78 câmeras de videomonitoramento instaladas em ruas e avenidas. Além de auxiliar no combate à criminalidade, o sistema também contribui para coibir o descarte irregular de lixo.
Casos suspeitos podem ser denunciados à Guarda Civil Municipal pelos telefones 153, (16) 3724-1033 ou (16) 3706-6515.
