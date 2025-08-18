Prefeitura empossa 12 novos agentes de videomonitoramento

A Prefeitura de Franca empossou, nesta segunda-feira, 18, 12 agentes de videomonitoramento aprovados no concurso público realizado neste ano. A cerimônia aconteceu no Cefap (Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional) e contou com a presença do prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

O prefeito destacou a relevância da função no reforço da segurança pública do município e deu as boas-vindas aos novos servidores. “Com união e muito trabalho, estamos fazendo de Franca uma cidade cada dia melhor para todos”, afirmou.

Os agentes terão carga horária de 40 horas semanais e ficarão responsáveis pela operação e monitoramento do sistema de câmeras e imagens de satélite. Antes da posse, passaram pelo curso de Formação Técnico-Profissional, voltado para o uso dos equipamentos da Central de Monitoramento, instalada no bairro Cidade Nova.