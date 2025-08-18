Fiscalização de transporte escolar realiza quatro autuações

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), em parceria com a Polícia Militar, está reforçando a fiscalização do transporte escolar no interior do estado. A operação, chamada Transporte Escolar Seguro, voltou a ser realizada neste mês e deve se estender por todo o segundo semestre.

Na última sexta-feira, 15, a ação aconteceu em Franca, onde sete veículos foram inspecionados. Dois deles apresentaram irregularidades, que resultaram em quatro autuações — entre elas, ausência de identificação para condução de escolares, falta de equipamentos obrigatórios e inexistência de autorização para a atividade.

De acordo com o Detran-SP, a meta para 2025 é realizar mil ações de fiscalização e inspecionar mais de seis mil veículos em todo o estado de São Paulo.

O que é verificado?