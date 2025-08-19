Prefeito de Franca anuncia R$ 1,7 milhão para cirurgias eletivas

O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), anunciou nessa segunda-feira, 18, o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal que abre espaço no orçamento da Prefeitura para a realização de cirurgias eletivas. Segundo o gestor, a iniciativa prevê um investimento de mais de R$ 1,7 milhão em procedimentos, como cirurgias de catarata, cirurgia geral, vascular, otorrinolaringologia e pediátrica.

“Está assinado e nós vamos fazer cirurgias eletivas. Estamos enviando um projeto de lei para análise dos vereadores que abre espaço no orçamento da Prefeitura para investimento de mais de R$ 1,7 milhão em cirurgias de catarata, cirurgia geral, vascular, otorrino, pediátrica, em hospitais de Ituverava, Monte Azul Paulista e Ipuã”, afirmou Alexandre, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

O prefeito explicou que a escolha dos hospitais na região se deve ao interesse das unidades em realizar os procedimentos, que serão comprados com o recurso liberado pelo projeto. “E por que nós estamos fazendo estas cirurgias na região e não aqui? Porque apenas estes hospitais demonstraram o interesse em fazer estas cirurgias, que nós estamos comprando agora com esse recurso”, disse Alexandre.