Prefeito de Franca anuncia R$ 1,7 milhão para cirurgias eletivas

O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), anunciou nessa segunda-feira, 18, o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal que abre espaço no orçamento da Prefeitura para a realização de cirurgias eletivas. Segundo o gestor, a iniciativa prevê um investimento de mais de R$ 1,7 milhão em procedimentos, como cirurgias de catarata, cirurgia geral, vascular, otorrinolaringologia e pediátrica.
“Está assinado e nós vamos fazer cirurgias eletivas. Estamos enviando um projeto de lei para análise dos vereadores que abre espaço no orçamento da Prefeitura para investimento de mais de R$ 1,7 milhão em cirurgias de catarata, cirurgia geral, vascular, otorrino, pediátrica, em hospitais de Ituverava, Monte Azul Paulista e Ipuã”, afirmou Alexandre, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.
O prefeito explicou que a escolha dos hospitais na região se deve ao interesse das unidades em realizar os procedimentos, que serão comprados com o recurso liberado pelo projeto. “E por que nós estamos fazendo estas cirurgias na região e não aqui? Porque apenas estes hospitais demonstraram o interesse em fazer estas cirurgias, que nós estamos comprando agora com esse recurso”, disse Alexandre.
Além disso, a proposta prevê suporte total aos pacientes, incluindo transporte para os hospitais com acompanhamento de familiares. O projeto também contempla verbas para contratação de serviços médicos veterinários voltados a castrações de animais.
“É com trabalho firme que seguimos fazendo de Franca uma das melhores cidades do Brasil para se viver”, concluiu o prefeito.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.