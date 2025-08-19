Palco do Hallel é montado para receber Pe. Marcelo e Frei Gilson

A preparação da estrutura do 38º Hallel Franca está em andamento no Parque de Exposições “Fernando Costa”, na zona norte da cidade. O evento, que acontece de 12 a 14 de setembro, promete reunir milhares de fiéis de diversas regiões do Brasil sob o tema “A esperança não engana”. Padre Marcelo Rossi e Frei Gilson participam desta edição do evento de música católica.

A montagem da estrutura fixa do palco está adiantada. Nos próximos dias, será colocada a lona de cobertura e, em seguida, as barracas serão instaladas.

Com entrada gratuita, o Hallel contará com uma ampla estrutura que inclui praça de alimentação, bazar, lojas, livrarias, berçário e até área de camping. A programação traz shows, missas, módulos de formação, pregações, confissões e momentos de espiritualidade e reflexão.