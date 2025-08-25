Senac abrirá portas para população em evento gratuito em Franca

O Senac Franca realizará, nesta sexta-feira, 29, um projeto chamado Casa Aberta Senac, onde a escola estará de portas abertas para receber o público de forma gratuita para ter um dia de oficinas, workshops, atendimentos e diversas outras experiências.
A programação partirá das 9h, na unidade do Senac em Franca, na Vila Teixeira. Os destaques da programação são experiências com modelagem e exposição 3D com óculos de realidade virtual, Quick Massage, Workshops de Aromaterapia e Improvisação Teatral, orientações de beleza e depilação, simulação de primeiros socorros, entre outras opções variadas que fazem parte do repertório da escola.
Com oportunidades gratuitas de aprendizado, o projeto “Casa Aberta Senac” busca se aproximar da população e apresentar o que a instituição pode oferecer.
“Nosso objetivo é mostrar, na prática, como o Senac contribui para a formação profissional e o desenvolvimento pessoal. Ao abrir as portas da unidade, convidamos a comunidade a conhecer de perto nossa estrutura, proposta pedagógica e os diferenciais que oferecemos em cada área de atuação, aproximando o público ao jeito Senac de educar”, explicou Fábio Leme, Gerente do Senac Franca.
“Acreditamos que a educação deve ser acessível, conectada à realidade e às demandas do mundo do trabalho. O evento é uma forma direta e acolhedora de fazer essa ponte com quem busca uma nova carreira ou quer se atualizar profissionalmente”, completou Fábio.
Serviço
Casa Aberta Senac 2025
Data: 29 de agosto (sexta-feira)
Horário: a partir das 9h
Evento gratuito e aberto ao público
Senac Franca (Rua Alfredo Lopes Pinto, 1345 – Vila Teixeira – Franca/SP)
