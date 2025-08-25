Senac abrirá portas para população em evento gratuito em Franca

O Senac Franca realizará, nesta sexta-feira, 29, um projeto chamado Casa Aberta Senac, onde a escola estará de portas abertas para receber o público de forma gratuita para ter um dia de oficinas, workshops, atendimentos e diversas outras experiências.

A programação partirá das 9h, na unidade do Senac em Franca, na Vila Teixeira. Os destaques da programação são experiências com modelagem e exposição 3D com óculos de realidade virtual, Quick Massage, Workshops de Aromaterapia e Improvisação Teatral, orientações de beleza e depilação, simulação de primeiros socorros, entre outras opções variadas que fazem parte do repertório da escola.

Com oportunidades gratuitas de aprendizado, o projeto “Casa Aberta Senac” busca se aproximar da população e apresentar o que a instituição pode oferecer.