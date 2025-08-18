Helinho Garcia comemora título como técnico da seleção sub-23

O técnico Helinho Garcia comandou a seleção brasileira sub-23 de basquete rumo ao título do Globl Jam, torneio realizado em Toronto, no Canadá. Na final, nesse domingo, 17, o Brasil venceu os Estados Unidos por 77 a 73. A equipe americana foi representada pela Universidade de Georgetown.
No último período, os brasileiros tomaram o controle do jogo. Durante o torneio, a seleção venceu o Canadá e o Japão na fase de grupos, mas perdeu para os Estados Unidos por 76 a 74 no último jogo da fase inicial. Neste domingo, a revanche veio com a vitória.
Helinho compartilhou um vídeo nas redes sociais, celebrando com os jogadores o troféu logo após a premiação. “É nosso! Ganhamos de novo, é campeão”, diz o treinador.
Além de Helinho, do Sesi Franca, a equipe brasileira contou com o ala-pivô Nathan Mariano, campeão do NBB (Novo Basquete Brasil) com o time francano este ano; Eduardo Klafke, do Ole Miss (EUA) e também formado no Franca; e Pablo Costa, ex-auxiliar de Helinho no Sesi Franca e agora técnico da Unifacisa.
Gabriel Landeira, ala-armador do Paulistano, foi eleito o MVP do torneio no Canadá.
Este foi o segundo título da competição para o Brasil. Em 2022, a seleção já havia vencido o torneio, também contra uma universidade americana, sob o comando de Tiago Splitter.
