Helinho Garcia comemora título como técnico da seleção sub-23

O técnico Helinho Garcia comandou a seleção brasileira sub-23 de basquete rumo ao título do Globl Jam, torneio realizado em Toronto, no Canadá. Na final, nesse domingo, 17, o Brasil venceu os Estados Unidos por 77 a 73. A equipe americana foi representada pela Universidade de Georgetown.

No último período, os brasileiros tomaram o controle do jogo. Durante o torneio, a seleção venceu o Canadá e o Japão na fase de grupos, mas perdeu para os Estados Unidos por 76 a 74 no último jogo da fase inicial. Neste domingo, a revanche veio com a vitória.

Helinho compartilhou um vídeo nas redes sociais, celebrando com os jogadores o troféu logo após a premiação. “É nosso! Ganhamos de novo, é campeão”, diz o treinador.