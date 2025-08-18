Morre em Franca Samir Bittar, conhecido como Nenê, aos 86 anos

A tradicional família Bittar está em luto. Morreu em Franca, nesta segunda-feira, 18, Samir Bittar, conhecido como Nenê Bittar, aos 86 anos. Ele foi casado com Lurdinha e deixa três filhos. A causa da morte não foi divulgada.

Nenê Bittar nasceu no Bairro da Estação, em Franca, foi comerciante e vendedor de sapatos, atividade chamada ‘pica-pau’. A família foi proprietária da tradicional Casa Única Presentes, na cidade. Filho de Abdo Bittar e Cléria, ele era o caçula dos irmãos Bittar: Manir, Manira, Nazir, Waldir e Samira.

“Nenê chegou a ficar internado ao contrair covid, na época crítica da pandemia, mas estava bem ativo até pouco tempo. Frequentava a Praça Barão, sempre rodeado de amigos e com boas histórias. Uma perda irreparável”, disse José Celso Ramos, o "Bota", amigo de longa data. “Ele era carisma puro, sempre um bom papo. Ele me inspirava”, completou Bota.