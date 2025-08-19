Seminarista Bruno Gonzales Silveira é ordenado diácono em Franca

Em uma celebração marcada pela emoção, fé e comunhão, o seminarista Bruno Gonzales Silveira, atuante na Paróquia Santa Rita, de Franca, foi ordenado diácono transitório na Sé Catedral de Franca, no final do mês passado. A celebração foi presidida por Dom Paulo Roberto Beloto, bispo diocesano, que, pela imposição das mãos e pela oração consecratória, conferiu ao jovem seminarista o primeiro grau do Sacramento da Ordem.

O diácono transitório é aquele que recebe o Sacramento da Ordem no grau de diácono, como parte de sua preparação para se tornar padre.

O rito contou com a presença de padres, diáconos, seminaristas e fiéis de diversas cidades da Diocese, que se uniram em oração e alegria pelo novo passo de Bruno. Durante a homilia, Dom Paulo destacou a importância do serviço diaconal como expressão concreta de amor, entrega e fidelidade à missão evangelizadora.