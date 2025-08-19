Seminarista Bruno Gonzales Silveira é ordenado diácono em Franca

Em uma celebração marcada pela emoção, fé e comunhão, o seminarista Bruno Gonzales Silveira, atuante na Paróquia Santa Rita, de Franca, foi ordenado diácono transitório na Sé Catedral de Franca, no final do mês passado. A celebração foi presidida por Dom Paulo Roberto Beloto, bispo diocesano, que, pela imposição das mãos e pela oração consecratória, conferiu ao jovem seminarista o primeiro grau do Sacramento da Ordem.
O diácono transitório é aquele que recebe o Sacramento da Ordem no grau de diácono, como parte de sua preparação para se tornar padre.
O rito contou com a presença de padres, diáconos, seminaristas e fiéis de diversas cidades da Diocese, que se uniram em oração e alegria pelo novo passo de Bruno. Durante a homilia, Dom Paulo destacou a importância do serviço diaconal como expressão concreta de amor, entrega e fidelidade à missão evangelizadora.
Bruno escolheu como lema diaconal a passagem bíblica: “Quem nos separará do amor de Cristo?” (Rm 8,35), um testemunho de fé firme e confiança inabalável na presença amorosa de Deus em todas as circunstâncias da vida.
Em suas primeiras palavras após a ordenação nas redes sociais, Bruno destacou a força de sua vocação. “Vivi um dos momentos mais marcantes da minha vida: fui ordenado diácono pela imposição das mãos de Dom Paulo Roberto Beloto, nosso bispo diocesano. Foi um ‘sim’ que venho cultivando há anos com fé, lágrimas, oração e entrega. Um ‘sim’ que agora se transforma em serviço concreto à Igreja, especialmente aos mais pobres, à palavra e ao altar.”
O novo diácono também expressou gratidão a todos que estiveram ao seu lado durante a caminhada. “Quero, de coração, agradecer a todos que caminharam comigo até aqui: minha família, os amigos, os padres que foram instrumentos de Deus na minha formação, os irmãos de caminhada, os fiéis que rezaram e torceram por mim. Cada gesto, cada oração, cada presença silenciosa teve um lugar especial neste momento.”
Bruno finalizou reforçando que a ordenação representa um novo início. “A ordenação não é um ponto de chegada, mas um novo começo. Continuem rezando por mim, para que eu viva com fidelidade essa vocação que recebi como dom e missão.”
