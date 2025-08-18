Semana em Franca será de calor intenso com máximas de até 32°C

Prepare-se para uma semana de calor intenso em Franca. A previsão do tempo indica uma elevação constante das temperaturas, que devem atingir seu pico na quinta-feira, com máxima de 32°C. As noites também ficarão progressivamente mais quentes, e o tempo permanecerá seco em toda a região.

Segundo a Climatempo, o Brasil vai viver um período bastante quente nos próximos dias. A partir de quarta-feira, 20, tem início um veranico em parte do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul do país, que deve se estender até o fim de semana. O instituo prevê que o calor aumente no Estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no noroeste do Paraná.

"Um impacto importante deste aumento do calor será o de deixar o ar muito seco e de aumentar o risco para a propragação dos focos de fogo", diz a Climatempo.

Previsão diária para Franca