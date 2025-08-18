Semana em Franca será de calor intenso com máximas de até 32°C

Prepare-se para uma semana de calor intenso em Franca. A previsão do tempo indica uma elevação constante das temperaturas, que devem atingir seu pico na quinta-feira, com máxima de 32°C. As noites também ficarão progressivamente mais quentes, e o tempo permanecerá seco em toda a região.
Segundo a Climatempo, o Brasil vai viver um período bastante quente nos próximos dias. A partir de quarta-feira, 20, tem início um veranico em parte do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul do país, que deve se estender até o fim de semana. O instituo prevê que o calor aumente no Estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no noroeste do Paraná.
"Um impacto importante deste aumento do calor será o de deixar o ar muito seco e de aumentar o risco para a propragação dos focos de fogo", diz a Climatempo.
Previsão diária para Franca
Esta segunda-feira, 18, já começou quente em Franca. O dia será de sol, com um aumento da nebulosidade a partir da tarde, mas sem chance de chuva. A temperatura varia entre a mínima de 15ºC e a máxima de 29ºC.
Na terça-feira, 19, o calor se mantém. A previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica mais encoberto, mas continua sem chover. A mínima sobe para 16ºC e a máxima permanece em 29ºC.
A quarta-feira, 20, será um dia de céu mais nublado, com o sol aparecendo em meio às nuvens. As temperaturas continuam subindo, com mínima de 18ºC e a máxima ultrapassando a barreira dos 30 graus, chegando a 31ºC.
O auge do calor está previsto para a quinta-feira, 21. A madrugada será a mais quente da semana, com mínima de 20ºC, e pode haver névoa ao amanhecer. Durante o dia, o sol forte predomina entre algumas nuvens, elevando a máxima para 32ºC.
A sexta-feira, 22, será um dia de sol pleno, sem nuvens no céu. O tempo fica firme e muito quente, com temperaturas variando entre 19ºC pela manhã e 31ºC à tarde.
As altas temperaturas e tempo seco devem se manter em Franca até a quarta-feira, 27.
