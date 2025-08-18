Sesi Franca recebe o Rio Claro no Pedrocão, nesta segunda-feira

O Sesi Franca volta à quadra na noite desta segunda-feira, 18, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela quinta rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista de Basquete 2025. O compromisso será contra o Rio Claro, às 19h.

A equipe francana vai em busca da reabilitação, já que na última partida, disputada sábado, perdeu para o Osasco, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. O tropeço custou a invencibilidade do time que vinha de três vitórias neste início de Estadual.

O auxiliar técnico Zezinho Limonta, que vem comandando a equipe neste início de temporada, deverá contar com alguns dos principais jogadores, reforçando a equipe nesta partida em casa. Devem jogar David Jackson, Rafael Mineiro e Bennett.