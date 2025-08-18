Sesi Franca recebe o Rio Claro no Pedrocão, nesta segunda-feira

O Sesi Franca volta à quadra na noite desta segunda-feira, 18, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela quinta rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista de Basquete 2025. O compromisso será contra o Rio Claro, às 19h.
A equipe francana vai em busca da reabilitação, já que na última partida, disputada sábado, perdeu para o Osasco, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. O tropeço custou a invencibilidade do time que vinha de três vitórias neste início de Estadual.
O auxiliar técnico Zezinho Limonta, que vem comandando a equipe neste início de temporada, deverá contar com alguns dos principais jogadores, reforçando a equipe nesta partida em casa. Devem jogar David Jackson, Rafael Mineiro e Bennett.
O Rio Claro vem de vitória sobre o Bauru (73 a 59) na última rodada, em casa, somando duas vitórias e duas derrotas.
Com a partida desta segunda-feira, o Sesi Franca fará uma sequência de quatro partidas em casa. As outras serão contra o Bauru, sexta-feira, 22, às 19h; contra Corinthians, no domingo, 24, às 18h - este jogo teve o mando da quadra invertido a pedido da equipe da Capital -; e contra o Pinheiros, dia 27, às 19h.
Os ingressos para os jogos no Pedrocão custam R$ 10 arquibancadas e R$ 20 numeradas.
