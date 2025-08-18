18 de agosto de 2025
IDENTIFICADOS

Médica, vendedor e sobrinho são as vítimas de acidente na região

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais
Médica Maria Vitória Ferrari Marques Nogueira, de 35 anos, e Geraldo Pereira Barbosa, de 43 anos, e o sobrinho dele, Caique Santos da Silva, de apenas 17 anos
Médica Maria Vitória Ferrari Marques Nogueira, de 35 anos, e Geraldo Pereira Barbosa, de 43 anos, e o sobrinho dele, Caique Santos da Silva, de apenas 17 anos

O acidente de grandes proporções registrado na tarde deste domingo, 17, na Rodovia Orlando Prado Diniz Junqueira, que liga Morro Agudo a Viradouro, matou uma jovem médica, um vendedor e o sobrinho dele.

Segundo o boletim de ocorrência, a batida ocorreu por volta das 15h e envolveu um Toyota Corolla, conduzido pela médica Maria Vitória Ferrari Marques Nogueira, de 35 anos, natural de Sertãozinho (SP) e funcionária da rede municipal de saúde de Morro Agudo. Ela estava sozinha no carro no momento do acidente.

O outro veículo era um Chevrolet Onix, com placas de Pitangueiras (SP), ocupado por Geraldo Pereira Barbosa, de 43 anos, que trabalhava como vendedor ambulante, e o sobrinho dele, Caique Santos da Silva, de apenas 17 anos.

Com a força da colisão, o Corolla pegou fogo logo após o impacto. Equipes de emergência foram acionadas rapidamente e contaram com caminhões-pipa para conter as chamas. No entanto, as três vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Durante o atendimento, a rodovia precisou ser parcialmente interditada, o que provocou lentidão no tráfego. A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros acompanharam a ocorrência.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias que levaram à colisão fatal.

