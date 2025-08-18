Médica, vendedor e sobrinho são as vítimas de acidente na região

O acidente de grandes proporções registrado na tarde deste domingo, 17, na Rodovia Orlando Prado Diniz Junqueira, que liga Morro Agudo a Viradouro, matou uma jovem médica, um vendedor e o sobrinho dele.

Segundo o boletim de ocorrência, a batida ocorreu por volta das 15h e envolveu um Toyota Corolla, conduzido pela médica Maria Vitória Ferrari Marques Nogueira, de 35 anos, natural de Sertãozinho (SP) e funcionária da rede municipal de saúde de Morro Agudo. Ela estava sozinha no carro no momento do acidente.

O outro veículo era um Chevrolet Onix, com placas de Pitangueiras (SP), ocupado por Geraldo Pereira Barbosa, de 43 anos, que trabalhava como vendedor ambulante, e o sobrinho dele, Caique Santos da Silva, de apenas 17 anos.