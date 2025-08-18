Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 18, em Franca:

Nome: Samir Bittar

Idade: 86 anos

Local do velório: São Vicente, sala 09

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Dayana Barbosa de Morais

Idade: 36 anos

Local do velório: Direto

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 9h30