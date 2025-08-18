Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 18, em Franca:
Nome: Samir Bittar
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente, sala 09
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Dayana Barbosa de Morais
Idade: 36 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 9h30
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.