81 mulheres da região recebem auxílio-aluguel contra violência

Um programa do Governo de São Paulo está oferecendo um suporte financeiro crucial para mulheres vítimas de violência na região de Franca. O auxílio-aluguel, no valor de R$ 500 mensais, já beneficiou 81 mulheres em 15 municípios da região, totalizando um repasse de R$ 146,5 mil entre março e agosto deste ano.
O benefício é temporário, com duração de até seis meses (prorrogáveis por mais seis), e tem como objetivo garantir que a vítima tenha condições de se afastar do agressor e de um ambiente violento, recomeçando sua vida em um novo lar.
Quem tem direito ao benefício?
Para ter acesso ao programa, a mulher precisa atender a alguns critérios:
- Residir no estado de São Paulo;
- Possuir uma medida protetiva vigente, expedida pela Justiça;
- Comprovar renda familiar de até dois salários-mínimos;
- Apresentar documentos que demonstrem sua situação de vulnerabilidade.
Onde buscar ajuda?
O primeiro passo para solicitar o auxílio-aluguel é procurar a rede de apoio do seu município. Mulheres em situação de violência podem buscar ajuda e dar início ao processo em locais como:
- Cras (Centro de Referência da Assistência Social);
- Creas (Centro de Referência Especializado);
- Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs);
- Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
Nesses locais, a vítima receberá acolhimento e todas as orientações necessárias para ser cadastrada no programa.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.