81 mulheres da região recebem auxílio-aluguel contra violência

Um programa do Governo de São Paulo está oferecendo um suporte financeiro crucial para mulheres vítimas de violência na região de Franca. O auxílio-aluguel, no valor de R$ 500 mensais, já beneficiou 81 mulheres em 15 municípios da região, totalizando um repasse de R$ 146,5 mil entre março e agosto deste ano.

O benefício é temporário, com duração de até seis meses (prorrogáveis por mais seis), e tem como objetivo garantir que a vítima tenha condições de se afastar do agressor e de um ambiente violento, recomeçando sua vida em um novo lar.

Quem tem direito ao benefício?

Para ter acesso ao programa, a mulher precisa atender a alguns critérios:

Residir no estado de São Paulo;

Possuir uma medida protetiva vigente, expedida pela Justiça;

Comprovar renda familiar de até dois salários-mínimos;

Apresentar documentos que demonstrem sua situação de vulnerabilidade.

Onde buscar ajuda?