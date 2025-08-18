18 de agosto de 2025
AJUDA IMPORTANTE

81 mulheres da região recebem auxílio-aluguel contra violência

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Governo de São Paulo/Divulgação
Ao todo, Estado de São Paulo atende 2,2 mil mulheres com benefício
Ao todo, Estado de São Paulo atende 2,2 mil mulheres com benefício

Um programa do Governo de São Paulo está oferecendo um suporte financeiro crucial para mulheres vítimas de violência na região de Franca. O auxílio-aluguel, no valor de R$ 500 mensais, já beneficiou 81 mulheres em 15 municípios da região, totalizando um repasse de R$ 146,5 mil entre março e agosto deste ano.

O benefício é temporário, com duração de até seis meses (prorrogáveis por mais seis), e tem como objetivo garantir que a vítima tenha condições de se afastar do agressor e de um ambiente violento, recomeçando sua vida em um novo lar.

Quem tem direito ao benefício?

Para ter acesso ao programa, a mulher precisa atender a alguns critérios:

  • Residir no estado de São Paulo;
  • Possuir uma medida protetiva vigente, expedida pela Justiça;
  • Comprovar renda familiar de até dois salários-mínimos;
  • Apresentar documentos que demonstrem sua situação de vulnerabilidade.

Onde buscar ajuda?

O primeiro passo para solicitar o auxílio-aluguel é procurar a rede de apoio do seu município. Mulheres em situação de violência podem buscar ajuda e dar início ao processo em locais como:

  • Cras (Centro de Referência da Assistência Social);
  • Creas (Centro de Referência Especializado);
  • Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs);
  • Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Nesses locais, a vítima receberá acolhimento e todas as orientações necessárias para ser cadastrada no programa.

