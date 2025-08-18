Mulher é presa após denúncia da mãe por agressão e tráfico

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e agressão contra a própria mãe, no bairro Vila Santa Teresinha, na noite de sábado, 16 em Franca. O caso chamou atenção pela gravidade da denúncia, feita pela própria vítima, que acionou a Polícia Militar.

Segundo informações registradas pela corporação, a mãe contou que sofria agressões constantes da filha e que a suspeita escondia entorpecentes dentro da residência, localizada na avenida William Azzuz. Os policiais foram até o endereço e foram recebidos pela mulher, que autorizou a entrada da equipe e relatou o local onde a droga estaria guardada.

Durante a vistoria, no quarto da acusada, os agentes encontraram duas porções grandes de cocaína embaladas em sacos plásticos, totalizando 140 gramas da droga. A filha estava no imóvel no momento da abordagem e foi surpreendida pela chegada da polícia.