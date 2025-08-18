'Vi o esforço de anos ser consumido': dona de loja pede ajuda

A empresária Ana Paula Ferrare de Macedo, de 42 anos, mãe solo de duas crianças, viu o trabalho de uma vida ser consumido pelas chamas na madrugada da última terça-feira, 12, quando um incêndio destruiu sua loja de conveniência, localizada dentro do Posto Mário Roberto, em frente ao Atacadão, em Franca. Com um prejuízo estimado em até R$ 70 mil, a família agora promove uma rifa solidária para tentar reerguer o negócio.

Segundo Ana Paula, o fogo teria começado com um curto-circuito em uma das geladeiras, destruiu seis refrigeradores, um ar-condicionado, uma TV e diversas mercadorias, além de danificar o teto e a parte elétrica. “Em poucos minutos, vimos o esforço de anos sendo consumido. Graças a Deus, ninguém se feriu, mas os danos foram enormes”, desabafou a empresária.

A loja era a única fonte de renda de Ana Paula. Com a ajuda da família, ela já iniciou os reparos no teto e na parte elétrica e espera conseguir reabrir em 15 dias. "Quem trabalha comigo são meus pais de 70 anos e mais duas funcionárias. Estamos trabalhando para reconstruir, se Deus quiser irei reerguer tudo novamente", concluiu.

Como ajudar