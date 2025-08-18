'Vi o esforço de anos ser consumido': dona de loja pede ajuda

A empresária Ana Paula Ferrare de Macedo, de 42 anos, mãe solo de duas crianças, viu o trabalho de uma vida ser consumido pelas chamas na madrugada da última terça-feira, 12, quando um incêndio destruiu sua loja de conveniência, localizada dentro do Posto Mário Roberto, em frente ao Atacadão, em Franca. Com um prejuízo estimado em até R$ 70 mil, a família agora promove uma rifa solidária para tentar reerguer o negócio.
Segundo Ana Paula, o fogo teria começado com um curto-circuito em uma das geladeiras, destruiu seis refrigeradores, um ar-condicionado, uma TV e diversas mercadorias, além de danificar o teto e a parte elétrica. “Em poucos minutos, vimos o esforço de anos sendo consumido. Graças a Deus, ninguém se feriu, mas os danos foram enormes”, desabafou a empresária.
A loja era a única fonte de renda de Ana Paula. Com a ajuda da família, ela já iniciou os reparos no teto e na parte elétrica e espera conseguir reabrir em 15 dias. "Quem trabalha comigo são meus pais de 70 anos e mais duas funcionárias. Estamos trabalhando para reconstruir, se Deus quiser irei reerguer tudo novamente", concluiu.
Como ajudar
Para ajudar a custear a reconstrução, a família está organizando uma rifa solidária de uma air fryer. “Conto com a colaboração de todos que puderem ajudar, seja comprando a rifa, divulgando ou apenas enviando boas energias”, diz o apelo da família.
Interessados podem adquirir os números ou contribuir com qualquer valor através da chave Pix 219.067.988-50. Para escolher os números ou obter mais informações, é possível entrar em contato com os organizadores através do telefone (16) 99326-4699, Daniela Ferrare (irmã de Ana Paula).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.