Novo NGA de Franca entra na reta final com pintura e pavimentação

A construção do novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) de Franca, no Jardim Botânico, entrou em uma nova e avançada etapa, com as equipes de trabalho iniciando a fase de acabamento, que inclui pavimentação externa, pintura e instalação de portas.

Com mais de oito mil metros quadrados de área construída, a unidade está sendo preparada para se tornar um grande polo de saúde na cidade. O bloco 4, destinado às especialidades médicas, é o mais adiantado, já recebendo a pintura interna e o cabeamento.

Nos demais blocos, que abrigarão serviços como a Farmácia, o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) e ambulatórios de Geriatria e Gestação de Alto Risco, as obras se concentram no assentamento de pisos e na instalação de paredes de drywall e forros de gesso.