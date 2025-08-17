Motorista perde o controle e bate em portão do Pq Fernando Costa

Na madrugada deste domingo, 17, um homem de 32 anos alterado, bateu o seu veículo Ford/Ka, vermelho, contra o portão lateral do Parque Fernando Costa, na região Norte de Franca.

O acidente aconteceu por volta da 1h e mobilizou a Guarda Civil Municipal, após vigilantes do local acionarem a corporação.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar ao local os guardas encontraram o condutor fora do veículo, bastante alterado, agitado e batendo os braços. Questionado, ele afirmou que queria cometer suicídio e relatou ter feito uso de cocaína momentos antes.