Motorista perde o controle e bate em portão do Pq Fernando Costa

Na madrugada deste domingo, 17, um homem de 32 anos alterado, bateu o seu veículo Ford/Ka, vermelho, contra o portão lateral do Parque Fernando Costa, na região Norte de Franca.
O acidente aconteceu por volta da 1h e mobilizou a Guarda Civil Municipal, após vigilantes do local acionarem a corporação.
De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar ao local os guardas encontraram o condutor fora do veículo, bastante alterado, agitado e batendo os braços. Questionado, ele afirmou que queria cometer suicídio e relatou ter feito uso de cocaína momentos antes.
O motorista foi levado ao Pronto-Socorro Álvaro Azzuz, onde recebeu atendimento e foi liberado, sendo posteriormente conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Segundo a GCM, não foi necessário o uso de algemas durante o trajeto, já que o homem se apresentou mais calmo.
O impacto causou pequenos danos ao portão do parque, mas o motorista não sofreu ferimentos. O caso foi registrado no como “não criminal – choque”, sem situação de flagrante. O motorista foi liberado na sequência.
